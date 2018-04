Eerste stap richting Zuidbrug BODEMSONDERINGEN EN OEVERWERKEN ZIJN BEGONNEN BART KERCKHOVEN

04 april 2018

02u36 0 Halle Aan het Kanaal Brussel-Charleroi is een eerste stap gezet richting nieuwe Zuidbrug. Voorlopig gaat het nog om bodemsonderingen en oeverwerken, de brug zelf kan volgen eens de nodige gronden verworven zijn.

De bouw van de Zuidbrug zal 2,9 miljoen euro kosten, en die som wordt betaald door Waterwegen en Zeekanaal. Sinds enkele weken is een eerste werfzone afgebakend op de hoek van de René Deboecklaan en de Suikerkaai. Daar is een gespecialiseerde firma uit Frankrijk aan de slag. "Het zijn voorbereidende werken", zegt Kevin Polfliet, woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal. "Concreet gaat het om bodemsonderingen en oeverwerken in het kader van de bouw van de Zuidbrug."





Bouwvergunning op zak

Wanneer de bouw van de brug zelf kan starten, is nog niet geweten. Maar een bouwvergunning is er wel al. "Er lopen nog gesprekken met de NMBS over de verkoop van de nodige gronden", vervolgt Polfliet. "Maar zodra de bouwwerken kunnen starten, zullen we daarover ook de nodige details communiceren."





De bouw van de Zuidbrug, tussen Vogelpers en Suikerkaai, moet op termijn verkeer uit het stadscentrum weghouden. Het zal ook één van de opvallendste bouwwerken zijn op het traject in Halle. Ook de Bospoortbrug wordt nog vervangen, maar die zal dan enkel nog gebruikt worden door voetgangers, fietsers en lijnbussen. Aan het station moet dan weer de Sint-Annabrug verrijzen, bestemd om zwakke weggebruikers meteen naar het centrum te brengen. Voor deze brug werd eind 2016 al een bouwvergunning afgeleverd, maar de aanbestedingsprocedure loopt nog. Een startdatum voor de werken is er dan ook nog niet.





In de komende jaren gaat het aantal bruggen in Halle van twee naar vier. Gespreid over meer dan tien jaar zal Waterwegen en Zeekanaal 15 miljoen euro pompen in de modernisering van het kanaal. Naast de bouw van bruggen worden ook sluizen vernieuwd en kaaien heraangelegd.





Intussen wordt er wel al opnieuw gewerkt aan de oevers onder de spoorbruggen. Die moesten vernieuwd worden. Het kanaal werd zelfs deels rechtgetrokken omdat de doortocht voor schepen er niet eenvoudig was. De werken begonnen al in augustus 2016, maar liepen vertraging op. De boringen in de rotsachtige ondergrond verliepen immers niet probleemloos. "Die werken werden recent opnieuw opgestart", geeft Polfliet nog mee. "Momenteel staat de heraanleg van het jaagpad op de planning. Over een tweetal maanden kan dat pad vermoedelijk opnieuw geopend worden."