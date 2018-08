Eerste openluchtfilm in Kasteelpark 21 augustus 2018

Cultureel centrum 't Vondel organiseert voor het eerst samen met Bos+ een openluchtfilm. De vertoning zal nu vrijdag plaatsvinden in het kasteelpark van Lembeek en begint om 21 uur. De toegang is gratis en de film die vertoond wordt is De Grote Vriendelijke Reus van Steven Spielberg met Nederlandstalige ondertiteling. Er zullen stoelen staan, maar iedereen mag ook eigen stoelen en dekentjes meebrengen als het wat koeler zou zijn. Voor en na de film kan iedereen ook terecht in de bar. De organisatoren roepen wel op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het Kasteelpark te komen om de verkeershinder te beperken.





(BKH)