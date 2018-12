Eerste Halse schoolstraten liggen aan Beukenbos Sum en Jaak Liekensstraat voor en na school definitief verkeersvrij Bart Kerckhoven

19 december 2018

16u37 1 Halle De eerste schoolstraat in Halle is te vinden aan basisschool Beukenbos in Buizingen. De gemeenteraad keurde de beslissing goed die voor en na schooltijd de Jaak Liekensstraat en Sum omtovert tot schoolstraten.

Zowel de Jaak Liekensstraat als Sum in Buizingen worden definitief ingericht als schoolstraat. De voorbije maanden werd de proefopstelling al getest en konden bewoners en andere betrokkenen hun mening geven. Aanvankelijk werd er voor gekozen om enkel van de Jaak Liekensstraat een schoolstraat te maken maar uiteindelijk bleek dat heel wat ouders hun wagen dan fout parkeerden in Sum. Na een bevraging bij de omwonenden is er gekozen om zowel de Jaak Liekensstraat als het Sum in te richten als schoolstraat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen er vanaf 8 uur tot 8.30 uur en van 15 uur tot 15.45 uur op woensdag van 8 uur tot 8.30 uur en van 12 uur tot 12.30 geen wagens door de straat rijden. De schoolstraat zal op die tijdstippen afgezet worden met een nadarhek. De bewoners van de straten mogen wel nog in en uit de schoolstraat rijden.