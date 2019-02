Eerste carnavalswinkel sluit in april de deuren Cardano vindt vooralsnog geen overnemer, uitbaters trekken naar Italië Michiel Elinckx

17 februari 2019

12u14 0 Halle De allereerste carnavalswinkel van Halle sluit in april de deuren. Uitbaters Marc en Sabine Leus trekken Italië en openen een bed and breakfast. Tot nu toe werd er geen overnemer voor Cardano gevonden.

Cardano is de eerste carnavalswinkel van Halle. In 1993 opende Marc Leus samen met zijn zus de zaak in de Basiliekstraat. “Maar toen ware er nog geen carnavalskleren te vinden”, zegt Marc. “Eerst verkochten we cosmeticaproducten. Pas na enkele jaren later zette ik - op aanraden van een vriend - carnavalskleren in de etalage. Wat begon met een rek, eindigde in een volledige carnavalswinkel. Nu zie je zo’n winkels overal opduiken, maar twintig jaar geleden waren wij pioniers op dat vlak. In Halle bestonden er geen carnavalswinkels.”

Gemengde gevoelens

Maar na 25 jaar komt er een eind aan carnavalswinkel Cardano. Marc trekt samen met zijn vrouw naar Italië. Ze openen in het Italiaanse dorpje Mogliano in de provincie Le Marche het gastenverblijf Dolce Orizzonte. “We zijn verliefd op Italië”, aldus Marc. “De opening van een carnavalswinkel was enigszins een grote droom. Nu maak ik een andere droom waar: naar Italië trekken. We openen er een bed & breakfast voor iedereen. Met gemengde gevoelens laten we natuurlijk onze carnavalswinkel in Halle achter. Hier hebben we heel ons leven gewerkt, dat laat je niet zomaar achter.”

Geen concrete overnemers

Afgelopen zomer kondigde Marc zijn verhuis naar Italië aan. De komende maanden worden zijn laatste carnavalsseizoen. “In april leggen we de boeken definitief neer”, weet Marc. “Er is vooralsnog geen overnemer gevonden. Of er iets in de pipeline zit? Momenteel zijn er geen concrete pistes. Mogelijke kandidaten mogen zich altijd nog aanmelden bij mij. Maar als er niemand meer komt, dan sluit Cardano in april de deuren. Ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet of we tijdig iemand gaan vinden om alles over te nemen.”

Laatste carnavalsseizoen

Cardano blijft natuurlijk open tijdens carnaval Halle. Voor de winkel is het de start van het laatste carnavalsseizoen. Daarna zal er nog een grote uitverkoop zijn. “Het worden sowieso speciale maanden. Alles is de laatste keer. Ik kijk enorm uit naar ons Italiaanse avontuur, maar de carnavalswinkel blijft natuurlijk in ons hart. Wat Cardano zo speciaal maakt? Klanten hebben een ruime keuze. Bij ons vind je alles - van de gekste kostuums tot de kleinste accessoires. Dat maakte Cardano zo populair bij de mensen.” Cardano blijft zeker open tot carnaval Halle - van 30 maart tot en met 1 april. Daarna zal de winkel nog enkele dagen open zijn met een uitverkoop.