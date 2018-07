Eerst regeltjes volgen, dan pas vergunning 19 OUDE OVERTREDINGEN HOUDEN BOUW NIEUW COMPLEX TEGEN BART KERCKHOVEN

20 juli 2018

02u33 0 Halle De ontwikkelaar die destijds het Kindersanatorium verbouwde tot appartementen doet een nieuwe poging om de bouwovertredingen te regulariseren. Tegelijk wil Multi Construction een nieuw appartementsblok bouwen. Voorlopig vangt het bedrijf bot.

Multi Construction hoopte dat het Halse schepencollege het licht op groen zet voor de bouw van nieuwe appartementen op de site van het beschermde Kindersanatorium aan het Kluisbos in Buizingen. In een adem wilde het bedrijf ook de huidige toestand regulariseren van wat vandaag Residentie Kluisbos heet. Achttien jaar geleden werd een eerste vergunning afgeleverd, maar de voorwaarden werden niet gerespecteerd. Zo verdween er een grote schouw, werd de portierswoning uitgebreid en werd de parking niet aangelegd volgens de voorschriften. Destijds werden zo liefst negentien bouwovertredingen vastgesteld.





Multi Construction wil nu komaf maken met dat verleden en alles regulariseren. "Maar het schepencollege heeft de vergunning geweigerd", zegt Hals schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck (sp.a). "We hebben bij verschillende instanties zelf advies opgevraagd. Zo is het Vlaams Agentschap Natuur en Bos al niet akkoord met de bouw van een nieuw appartementsblok, omdat er bomen gekapt worden die nergens gecompenseerd worden. Alleen al dat advies is bindend. We hoeven dus niet te twijfelen. Ook het agentschap Toegankelijk Vlaanderen heeft bedenkingen."





Pas als de ontwikkelaar het gebouw in zijn oorspronkelijke staat herstelt, kan er eventueel gepraat worden over de bouw van extra appartementen op de site.





Afspraak

Zaakvoerder Thomas De Witte van Multi Construction verklaarde twee weken geleden niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken in het dossier. "Het enige wat wij willen is een regularisatie en een vergunning om de andere appartementen te bouwen", aldus De Witte. "Dat is destijds zo afgesproken en we doen er alles aan om ons project te realiseren."





Voor de bewoners van het complex verandert er voorlopig niets. Er is wel beroep aangetekend tegen de beslissing van het schepencollege en na een openbaar onderzoek zal de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant zich daarover uitspreken. Het Kindersanatorium werd gebouwd in de jaren dertig om er een vijftigtal tuberculosepatiëntjes op te vangen. Eind jaren tachtig kwam het dan in de handen van een projectontwikkelaar.