Eerst feestjes en optredens, dan de sloopkogel SPECTAKULO NEEMT BELGACOMGEBOUW DRIE MAANDEN IN BART KERCKHOVEN

16 mei 2018

02u39 0 Halle Nog even en het oude Belgacomgebouw langs de Arkenvest is niet meer. Maar voor de sloopkogel loos mag gaan, kan er nog even flink gefeest worden. Komende zondag opent Pand 356 er de deuren, en dat gedurende drie maanden vol optredens en andere activiteiten.

Het oude Belgacomgebouw langs de Arkenvest moet binnenkort plaatsruimen voor een nieuw woon- en winkelproject. Maar voor het zover is, wordt het complex nog één keer gebruikt als onderkomen voor een nieuw 'Pand'-project van Spectakulo. Na Pand 1502 in de oude zeepfabriek in Lembeek en Pand 1500 in het oude tuincentrum Van Diest, wordt de derde editie van het pop-upproject nu 'Pand 356' gedoopt - een knipoog naar de oude telefooncode van de stad. "Het is opnieuw een uitdaging, maar net dat maakt het voor ons zo leuk om te doen", vertelt coördinator Tomhas Haesaerts. "We brengen alle ideeën samen, niets is onhaalbaar."





Even vloertje verhuizen

Spectakulo zal enkel het gelijkvloers van het gebouw inpalmen, maar desondanks heeft de klusploeg zich wel flink wat werk op de hals gehaald. "Op die benedenverdieping was een houten parketvloer opgebroken voor een kunstproject", vertelt Tomhas. "Maar we wilden die ruimte absoluut gebruiken. Daarom hebben we de vloer van de bovenverdieping uitgebroken en die op de benedenverdieping opnieuw aangelegd. Iedereen verklaarde ons gek - die planken in visgraatmotief bleken in pek gelegd te zijn. Vanuit de carnavalswereld hebben we een tip gekregen om speciale lijm te gebruiken om de vloer samen te houden. We hebben twee dagen lang op onze knieën moeten schuren, maar het resultaat mag er wezen."





Het sanitair kreeg intussen ook een tweede toilet. Een andere ruimte die akoestisch geïsoleerd werd omdat er ooit een generator stond, kan nu perfect gebruikt worden voor kleinere optredens.





Meubelbouwers

De handige bende van Spectakulo schuurt intussen ook de oude meubels van de vorige editie op, en maakt nieuwe tafels en stoelen. "Maar ook aan het decor werd gedacht. Zo plaatsen we - met de hulp van tuincentrum Ecoflora - bakken vol wilde planten. Dat groen is in enkele dagen tijd al flink opgeschoten. Zelfs de oude plantenbak aan de voorgevel is nu beplant."





Komende zondag kan je Pand 356 voor het eerst ontdekken. Vanaf 12 uur wordt de barbecue aangestoken, gecombineerd met een aperitiefmoment. De rest van het programma wordt in de komende weken verder uitgewerkt en omvat after work-feestjes, optredens, en andere activiteiten. In de komende maanden is alles mogelijk. Zo worden er zelfs plannen gesmeed voor een heuse roller disco. Op de Pand-pagina van Spectakulo vind je alle recente informatie.