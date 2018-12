Eenrichtingsverkeer Dokter Spitaelslaan wordt definitief op 10 december Bart Kerckhoven

05 december 2018

16u08 0 Halle Het eenrichtingsverkeer op de Dokter Spitaelslaan wordt definitief ingevoerd op 10 december. Ook in de Blekerijstraat wordt er dan eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Het eenrichtingsverkeer tussen de Berendries en de Blekerijstraat werd als proefproject in januari ingevoerd. Er wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in een gedeelte van de Blekerijstraat.De toegelaten rijrichting van de Blekerijstraat is van de Trompstraat naar de Dokter Spitaelslaan. Voor fietsers en bromfietsers klasse A verandert er niets, zij kunnen in beide richtingen blijven rijden.Vanaf 10 december wordt de signalisatie aangepast. Vanaf dan zal de nieuwe verkeerssituatie definitief van kracht zijn.