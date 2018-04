Eenrichting in Wielewaallaan 14 april 2018

In de Wielewaallaan wordt vanaf 23 april eenrichtingsverkeer ingevoerd, en dat in het deel tussen de Chopinlaan en de Halleweg. De reden voor deze ingreep is simpel: automobilisten kunnen elkaar er moeilijk kruisen zonder op het voetpad te rijden en dat creëerde gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers, onder wie ook leerlingen van het nabijgelegen Heilig Hart&College. Automobilisten zullen daarom enkel nog van de Chopinlaan richting Halleweg kunnen rijden. Voor fietsers en bromfietsers klasse A verandert er niets. Voorlopig gaat het nog om een proefopstelling, maar die wordt wel binnenkort reeds geëvalueerd.





(BKH)