Een jaar nadat graafmachines velden omploegden: Zelfoogstboerderij ’t Groentehart neemt nieuwe start Steun van familie en vrienden gaven Sigrid en Wim moed om door te gaan Bart Kerckhoven

15 januari 2019

15u26 0 Halle Een jaar geleden doorkliefden graafmachines de velden van zelfoogstboerderij ’t Groentehart in Lembeek. De grote rioleringswerken waren een streep door de rekening van Wim De Saedeleer en Sigrid De Crem, maar het koppel besloot de droom niet op te geven. “We hebben afgezien”, geven ze toe. “Maar we zijn klaar om iedereen opnieuw verse groenten aan te bieden.”

Eind 2017 zagen Sigrid en Wim lijdzaam toe hoe graafmachines de velden van hun zelfoogstboerderij ’t Groentehart aan de Vredelaan omploegden. Het koppel baatte toen nog maar een jaar de boerderij uit op grond van Woonpunt Zennevallei. Ze wisten dat er werken zouden gebeuren, maar niemand had hen verteld dat er ook een grote gracht aangelegd zou worden dwars door de velden van ’t Groentehart. “Op dat moment waren er tachtig gezinnen die hier groenten oogstten”, blikt Wim terug. “Dat aantal halveerde, want het was hier één grote modderpoel. Weinig mensen wilden die trotseren. Maar ook tijdens de losse verkoop die we op zaterdag organiseerden, zagen we amper nog mensen.”

Wim en Sigrid dachten even om alles op te geven, maar zetten uiteindelijk toch door. “We kregen ook steun van familie en vrienden”, zegt Sigrid. “Er werd zelfs een benefiet georganiseerd en Groen schonk de opbrengst van een quiz aan ‘t Groentehart. Dankzij die hulp hebben we beslist om door te zetten. We hebben met een crowdfundingcampagne ook nog geld opgehaald.”

De rioleringswerken op de velden waren niet de enige tegenslag. De hitte van de voorbije zomer teisterde ook in Lembeek de gewassen. “Het was hallucinant”, zegt Wim. “Ik zag hier zelfs kleine stoftornado’s over het veld trekken. De grond was kurkdroog, maar geld om bijvoorbeeld druppeldarmen te kopen was er niet. De voorbije maanden is het gelukkig beginnen regenen en we kijken vooral uit naar een goed oogstseizoen.”

Drie afhaalpunten

Het koppel hoopt nu vooral dat de mensen opnieuw de weg vinden naar ’t Groentehart. “We willen nu een goede doorstart maken”, zegt Sigrid. “Binnenkort is er een nieuw infomoment voor wie geïnteresseerd is en we hebben ook drie afhaalpunten in Lembeek, Halle en Essenbeek. We hebben voldoende groenten in onze serre en op de velden.”

Intussen wacht het koppel wel nog op een schadevergoeding voor alle hinder en schade die de werken veroorzaakten. Wim schat het verlies op 25.000 euro. “We hopen dat die schadevergoeding eindelijk uitgekeerd kan worden, want dat kan ’t Groentehart alleen maar ten goede komen”, aldus Wim. “Ondanks het verlies aan inkomsten moesten we hier wel kosten maken om alles te onderhouden. Ook die verliezen moeten we nu nog ophalen.”

Sigrid en Wim organiseren op zondag 17 februari om 14 uur nog een infomoment over de zelfoogst en de groentepakketten in ’t Groentehart aan de Vredelaan 26 in Halle.

