Edwin Vandermeeren is Ridder in de Orde van het Gulden Masker 27 april 2018

Toneelregisseur Edwin Vandermeeren (49) uit Lembeek mag zich voortaan Ridder noemen in de Orde van het Gulden Masker. Het is een prestigieuze titel die alleen weggelegd is voor mensen die grote verdiensten hebben in het amateurtheater. Edwin was 11 jaar toen hij voor het eerst toneel speelde en bij het KWB Toneel De Linde speelde hij sindsdien mee in liefst 27 producties en hij regisseerde ook nog eens negen stukken voor volwassenen en twee voor de jeugdafdeling van het gezelschap. Het was dan ook Toneelkring De Linde die hem voordroeg voor de titel maar daarbuiten was hij ook al actief als regisseur bij Acta, De Moedige Strijders, Cantimpré en Weredi. Zo werkte hij nu al mee aan 68 producties. Edwin droeg tijdens de intronisatie de titel op aan zijn vader Gustaaf die hem de toneelmicrobe doorgaf. (BKH)