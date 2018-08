Duurzaamheid troef in nieuw magazijn WERKEN AAN STADSWERKPLAATSEN STARTEN NOG DIT JAAR BART KERCKHOVEN

29 augustus 2018

02u26 0 Halle Het stadsbestuur wil nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw stadsmagazijn in het gehucht Stroppen. Het huidige is versleten en dus wordt er 7 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe werkplaatsen die vooral duurzaam zullen zijn.

De plannen voor een nieuw stadsmagazijn zijn de voorbije maanden heel concreet geworden. In oktober zal een aannemer aangeduid kunnen worden die dan de nieuwe werkplaatsen kan bouwen. "We schatten de voorziene werkduur op ongeveer twee jaar", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). "Het stadsmagazijn omvat een werkplaats, loodsen en opslagruimte maar ook een parking en een fietsenstalling, een carwash en een tankinstallatie." Bij de bouw wordt ook de aanleg van een bufferbekken en extra groenaanleg voorzien. Het huidige stadsmagazijn is intussen bouwvallig geworden. "De infrastructuur was echt aan vervanging toe", zegt Busselot. "Door de bouw van de Zuidbrug moet ook het stadsmagazijn verhuizen."





Voor het milieu zal de verhuis naar een nieuwbouw positieve gevolgen hebben. "Duurzaamheid staat centraal in het concept", zegt Busselot. "Het gebouw wordt zo ingeplant dat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van de natuurlijke verlichting via de zon. Regenwater wordt gerecupereerd voor de carwash, de toiletten en andere functies. De toestellen die voorzien zijn zullen water besparen en er wordt ook zuinige ledverlichting geplaatst. We kiezen ook voor een systeem voor aanwezigheidsdetectie zodat verlichting niet nodeloos blijft branden. Verder is er geïnvesteerd in zonneweringen, nachtventilatie en zonnepanelen."





Groot contrast

Het contrast met het huidige stadsmagazijn kan niet groter zijn. Enkele jaren geleden legde de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant nog strenge voorwaarden op aan het stadsbestuur dat het een nieuwe milieuvergunning vroeg voor het bestaande magazijn. De vergunning werd zelfs maar tot 2020 verleend, omdat er plannen waren voor gloednieuwe werkplaatsen. Zes jaar geleden werd die investering nog uitgesteld, omdat er zwaar bespaard moest worden maar nu heeft het stadsbestuur dan toch het geld voorzien om een nieuw magazijn te bouwen.





Verder wordt er ook een nieuw recyclagepark gebouwd. Het wordt een efficiënter en toegankelijker park. Het huidige containerpark zal op termijn een personeelsparking worden. Intussen werd ook al gedacht aan een nieuwe invulling voor het terrein langs de Suikerkaai waar nu het stadsmagazijn is. Daar overweegt de stad de aanleg van nog een extra randparking.