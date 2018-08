Duidelijkere snelheidsbeperking 21 augustus 2018

De snelheidsbeperkingen in Lembeek moeten in de toekomst duidelijker zijn voor alle weggebruikers, daarom worden ze aangepast. In de buurt van het Maasdal, de Dokter Spitaelslaan en de Kasteelbrakelsesteenweg zal er nergens nog sneller dan 50 kilometer per uur gereden mogen worden. Vandaag mag er op sommige stukken nog zeventig per uur gereden worden om dan in een zone 30 te belanden om wat later opnieuw vijftig kilometer per uur te rijden. Ook op de Berendries en de Boslaan zal vijftig kilometer per uur de norm zijn. Eind deze maand moet alle signalisatie geplaatst zijn. De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur blijft wel in de buurt van scholen van kracht. (BKH)