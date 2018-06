Drugs gevonden bij razzia 06 juni 2018

De politie heeft afgelopen weekend met veertien agenten en een drugshond een razzia gehouden in een danscafé op de Grote Markt. Volgens de politie waren er op dat moment een zeventigtal klanten aanwezig. "De controleactie kwam er na klachten over overlast, gaande van geluidsoverlast tot het gebruik van verdovende middelen", klinkt het bij de politie. "Niemand bleek drugs bij zich te hebben, maar op de grond werd een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Eén persoon werd bestuurlijk opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en er werden twee geseinde personen aangetroffen."





De zaakvoerder snapt er niets van: "Vroeger waren er klachten over geluidsoverlast, maar buren lieten onlangs nog weten dat het positief evolueerde. Ik span mij daar ook enorm voor in. Drugs zijn misschien niet weg te denken in het nachtleven, maar het ging hier om een handvol zakjes. Ik wil dit ook niet in mijn zaak. Volgens de politie viel de hoeveelheid mee. De communicatie van de politie laat nu anders uitschijnen waardoor ik mij slecht voel en verder navraag zal doen." (TVP)