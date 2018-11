Dronken chauffeur krijgt alcoholslot nadat hij vijfde keer voor rechter staat Bart Kerckhoven

28 november 2018

Een man uit Halle die voor de vijfde keer betrap werd op het rijden onder invloed van alcohol zal nu twee jaar lang met een alcoholslot moeten rond rijden. De man is een van de eersten die de straf opgelegd krijgt in de Halse politierechtbank.

Begin vorig jaar vierde J.D. de verjaardag van een van zijn vrienden maar de dertiger werd die avond gecontroleerd door de politie in Halle en bleek rond te rijden met 1,75 promille alcohol in het bloed. De inspecteurs stelden vast dat de man dronken was en hij reed ook rond onder invloed van medicatie. “Het was dom van hem om die avond te vertrekken”, verklaarde de advocaat van de man. “Maar we vragen wel om rekening te houden met het feit dat hij als zelfstandige wel dagelijks met een bestelwagen op pad is. Een lang rijverbod zou dus een probleem betekenen voor het uitoefenen van zijn beroep. We vragen dus nog een kans.”

Rechter Johan Van Laethem vond die extra kans niet opportuun. “Dodelijke verkeersslachtoffers hebben van dronken doodrijders ook nooit een tweede kans gekregen en u vraagt om een vijfde kans?”

De rechter stelde daarom voor om een alcoholslot te installeren in de wagen. De beklaagde stemde daarmee in. De rechter sprak een boete uit van 2.000 euro waarvan 200 euro met uitstel. J.B. kreeg ook nog een maand rijverbod opgelegd net als een medisch en een psychologisch onderzoek en hij zal dus voor een periode van twee jaar rond moeten rijden met een alcoholslot in zijn wagen. De kosten voor de installatie zijn voor rekening van de man.