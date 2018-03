Drie maanden rijverbod voor spoedarts 15 maart 2018

De Brussels spoedarts M. is zijn rijbewijs drie maanden kwijt nadat hij met 1,77 promille alcohol in het bloed in slaap sukkelde achter het stuur van zijn auto. De man veroorzaakte een ongeval, maar bleef ongedeerd. Het was al de tweede keer op korte tijd dat M. betrapt werd onder invloed van alcohol. "Ik kan begrijpen dat uw job veeleisend is en dat de stress af en toe losgelaten moet worden", sprak politierechter Dina Van Laethem. "Maar alcohol en rijden gaan niet samen. Dat zou u als spoedarts zeker moeten begrijpen." De man, aan de slag in een ziekenhuis in de buurt van Luik, verklaarde dat hij zijn leven wilde beteren. Hij kreeg behalve een rijverbod ook een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van drie maanden. Hij zal ook de vier examens opnieuw moeten afleggen. (BKH)