Drie maanden met uitstel voor hardleerse twintiger

T.D. is nog maar 23 jaar maar is al zo vaak betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs dat de politierechter in Halle hem nu al driemaanden celstraf met uitstel gaf. T.D. tekende verzet aan tegen een eerdere veroordeling en zijn advocaat vroeg de rechter om een minder strenge straf uit te spreken. De twintiger, die werkloos is en nog steeds geen geldig rijbewijs heeft, was zelf niet aanwezig maar rechter Johan Van Laethem had er geen begrip voor. Hij sprak dus die voorwaardelijke gevangenisstraf uit maar ook een boete van 4.000 euro waarvan 3.200 euro met uitstel en een rij verbod van drie maanden. De jonge man zal ook de vier examens moeten afleggen als hij ooit een rijbewijs wil behalen. (BKH)