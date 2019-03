Dreambaby verhuist in Halle verhuist 350 meter verder naar nieuwe winkel Bart Kerckhoven

12 maart 2019

Dreambaby verhuist deze week de winkel op de August Demaeghtlaan naar de Edingensesteenweg in Halle. De babyspeciaalzaak neemt haar intrek in de vroegere schoenenwinkel Scapino.

De winkel op de August Demaeghtlaan moest opgeknapt en daarom besloot Dreambaby te verhuizen naar een grotere locatie, op amper 350 eter van de oude winkel. “We vonden het belangrijk om met vernieuwde babywinkel in het centrum van Halle te blijven”, zegt directeur Bruno Van Eeckhoudt van Dreambaby. “Halle is ook het thuisbastion van Colruyt Group. Toen het pand vrijkwam, hebben we de opportuniteit dan ook met beide handen gegrepen.”

De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van 700 m² en heeft 20 parkeerplaatsen voor de deur. Het personeelsbestand breidt ook uit van acht mensen naar tien. Vanaf woensdag 16 maart gaat de winkel open.