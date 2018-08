Drasop blijft voorlopig afgesloten BRUG TE ZWAAR BESCHADIGD NA ZWARE VRACHTWAGENBRAND TOM VIERENDEELS

03 augustus 2018

02u47 0 Halle De brug over de R0 die woensdag zwaar beschadigd raakte na een vrachtwagenbrand zal voor lange tijd volledig afgesloten blijven. Verkeer op de brug is verboden. Op de ring zelf mocht het verkeer tegen de ochtendspits -uren na de vooropgestelde deadline- wel opnieuw onder de brug door.

De hitte van het vuur - dat tot 500 graden Celsius opliep- heeft de stalen brug van de Drasop zodanig beschadigd dat verkeer op de brug voor langere tijd niet meer mogelijk is. Woensdagavond kantelde rond 17.15 uur een vrachtwagen onder de brug, waarna het gevaarte in brand vloog. In de trailer zat zo'n twintig ton oud papier en karton. Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) hoopte na de bluswerken de binnenring voor middernacht vrij te krijgen, terwijl de buitenring pas tegen de ochtendspits vrij zou zijn. Uiteindelijk was de binnenring pas rond 5.30 uur opnieuw berijdbaar, de buitenring vanaf 6.30 uur.





"De takelwerken bleken moeilijker dan verwacht", zegt AWV-woordvoerder Anton De Coster. "Omdat de vrachtwagen tussen een peiler en een boordsteen lag, en ook nog eens onder de brug lag, was het moeilijk werken met de kranen. De vrachtwagen moest onder meer in stukken geknipt worden. Bovendien brak tijdens het takelen een hydraulische leiding van een van de kranen. Anderzijds bleek ook dat het beton van de brug eveneens ernstige schade had opgelopen, waardoor een deel van het beton weggekapt moest worden zodat het niet kon afbrokkelen. Het wegdek van de snelweg raakte niet beschadigd." De weg werd na het takelen nog grondig gereinigd door brandweer en civiele bescherming.





Stabiliteit bekijken

Pas na de laatste takelwerken konden er nog bijkomende inspecties van de brug gebeuren. "De stabiliteit is op geen enkel moment in het gedrang gekomen", benadrukt De Coster. "Er is dus geen direct instortingsgevaar. Wel is er ernstige schade aan een van de stalen liggers -de structuur waar het brugdek op rust- beschadigd. Over de brug zal er de komende weken dan ook geen verkeer kunnen rijden."





Wat er nu zal gebeuren, is nog hoogst onduidelijk. "Eerst moeten nog enkele zaken bekeken en vastgesteld worden", weet De Coster. "Zo moet er onderzocht worden in welke mate de volledige brug of delen van de brug nog kunnen dienen in de toekomst. Zo zijn de brugpeilers bijvoorbeeld nog in goede staat. Nadien kan er overgegaan worden tot een herstelling of vervanging, maar een timing kan ik uiteraard nog niet geven." Zo lang de herstelling niet gebeurd is, blijft de brug afgesloten.