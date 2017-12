Dossier treinramp in maart voor Raadkamer 02u24 1 Halle Er is een nieuwe datum vastgesteld voor het verschijnen van de drie 'verdachten' voor de Brusselse Raadkamer in het dossier van de treinramp in Buizingen. Die zal doorgaan op 26 maart 2018 voor de Nederlandstalige rechtbank van Brussel.

Het dossier ging normaal al op 24 april van dit jaar voor de Raadkamer komen, maar er werden bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd. Het parket Halle-Vilvoorde heeft de NMBS, Infrabel en de treinbestuurder die het overleefde in verdenking gesteld. Zij zullen in maart te horen krijgen voor welke rechtbank ze zullen verschijnen.





Het dossier draait rond het ongeval op 15 februari 2010. Toen botsten de stoptrein tussen Leuven en 's Gravenbrakel met de IC-trein tussen Quiévrain en Luik. Negentien mensen kwamen om het leven, en er vielen 162 gewonden. Elf daarvan waren er erg aan toe.





Alle informatie over het dossier en het verdere verloop is te vinden op buizingen150210.be.





(TVP)