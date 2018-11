Doodrijder opnieuw voor rechter na hallucinante achtervolging Bart Kerckhoven

19 november 2018

13u37 0 Halle E.G. stond maandag voor de politierechter in Halle nadat hij aan snelheden van meer dan 200 kilometer per uur over de Brusselse Ring scheurde. De man stond al vaker in een rechtbank, een keer zelfs voor een dodelijk ongeval dat hij veroorzaakt had.

Op 24 september merkten politie-inspecteurs in een anonieme wagen op de N203a de wagen op van E.G. die aan hoge snelheid wagens inhaalde. Daarbij sneed E.G. anderen de pas af en verschillende chauffeurs moesten bruusk in de remmen gaan om een ongeval te vermijden. De inspecteurs zetten de achtervolging in en merkten dat de man bleef bumperkleven. Om hem bij te houden moesten de inspecteurs zelf 220 kilometer per uur rijden.

Ter hoogte van de bocht van Vorst reed E.G. zelfs 135 kilometer per uur, hoewel daar een snelheidsbeperking geldt van 90 kilometer per uur. Pas ter hoogte van Anderlecht kon hij aan de kant gezet worden. Toen wilde hij niet verhoord werden en later ontkende hij zo snel gereden te hebben. De man uit Henegouwen bleek ook geen onbekende te zijn voor het gerecht, want liefst drie keer veroorzaakte hij ongevallen met gewonden waarvan een zelfs met dodelijke afloopt. Bij een vierde incident pleegde hij bovendien vluchtmisdrijf.

Rijverbod beperken

“Ik vraag een strenge straf”, aldus de procureur. “Het is duidelijk dat de beklaagde helemaal geen schuldinzicht heeft.” De advocaat van de man kon weinig inbrengen tegen het dossier. Hij vroeg om het rijverbod te kunnen beperken tot de categorie B, omdat de man aan de slag is als vrachtwagenchauffeur en zijn werk dreigt te verliezen tijdens een lang rijverbod. Politierechter Dina Van Laethem besloot het dossier nog eens te bestuderen. Ze doet uitspraak op 5 december.