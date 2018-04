Don Bosco op de toneelplanken 25 april 2018

De leerkrachten van het Don Bosco Instituut staan dit weekend op de planken met een toneelvoorstelling. Ze spelen de hilarische komedie 'Thee met honing en citroen?' van Patrick en Danielle Haudecoeur. Philippe Hemelsoet staat in voor de regie. Melissa Smet, Monique Stryckman, Bart Pierreux, Cédric Vanhoeymissen, Valerie De Bel, Edwald Bundervoet, Jolien Brynaert en Saïda Louahrani vertolken de rollen. Daarbij relativeren ze graag zichzelf want het verhaal gaat net over een amateurtoneelgezelschap waar niet alles van een leien dak loopt. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 april en op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei in de aula van Don Bosco langs de Lenniksesteenweg 2 in Halle. Info en tickets op www.donboscohalle.be. (BKH)