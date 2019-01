Don Bosco Instituut viert feest met ontbijt en optredens Bart Kerckhoven

29 januari 2019

De leerlingen van het Don Bosco Instituut schuiven dinsdag en woensdag aan voor een gezamenlijk ontbijt of een brunch in de grote refter van de school. Zo wordt op de campus het Feest van Don Bosco gevierd. Op het menu staat yoghurt, maar ook onder andere boterkoeken en fruit. Nadien worden de scholieren getrakteerd op optredens van een beatboxer en het acrobatenduo Strange Comedy dat al optrad over heel de wereld. Voor de optredens trekt iedereen naar ’t Vondel.