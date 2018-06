Don Bosco breidt teamteachingproject uit 20 juni 2018

Het Don Bosco Instituut in Halle breidt volgend schooljaar het nieuwe concept van teamteaching uit. In het derde en het vijfde jaar BSO staan verschillende leerkrachten tegelijk voor de klas. In het derde jaar wordt zo het vak Project Algemene Vakken (PAV) gegeven door een leerkracht die instructies geeft, een tweede leerkracht die zelfstandig werk begeleidt en een derde die inspringt waar nodig. In het vijfde jaar wordt er zo in groep gewerkt voor verschillende vakken.





Vanaf september zal er ook zo gewerkt worden in het vierde jaar. "Hoewel beide projecten in het begin van het schooljaar met gemengde gevoelens onthaald werden, zijn de meeste leerlingen met grote sprongen vooruit gegaan", klinkt het op de school. "Ze zijn zelfstandiger, durven gemakkelijker vragen stellen, hebben meer inzicht in hun eigen kunnen en beperkingen en hun verantwoordelijkheidszin is toegenomen." (BKH)