Dokters vragen aandacht voor griepvaccin met Prikactie Bart Kerckhoven

07 november 2018

14u58 0 Halle De huisartsen uit de Zennevallei willen iedereen die het nodig heeft, een griepvaccin geven. En het goede voorbeeld gaven ze met een grote prikactie.

De prikactie werd georganiseerd in het Medisch Huis in Halle. “Vandaag krijgen 92 medewerkers uit de zorgsector een vaccin”, legt Gerlinde Beerens van de Artsenkring Zennevallei uit. “Niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar zelfs apothekers en kinesisten komen langs. We willen onze patiënten er met deze actie ook aan herinneren dat ze zich best opnieuw laten inenten. In de komende weken zullen we hen ook via brochures en affiches waarschuwen. Zelf hebben we ook badges opgespeld wanneer we het vaccin toegediend kregen.”

Het griepvaccin wordt elk jaar toegediend aan risicogroepen zoals 65-plussers, chronisch zieken en zwangere vrouwen.