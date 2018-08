Doel weggehaald na klachten van buurtbewoners 08 augustus 2018

02u30 0 Halle Het stadsbestuur van Halle heeft het enige doel op een speelpleintje in de wijk Lamme Guiche-erf laten verwijderen. Dit na herhaaldelijke klachten van buurtbewoners.

"Omwonenden waren het beu dat voetballen voortdurend in hun tuin terechtkwamen", verklaart burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Dat gebeurde, ondanks het hoge net dat we hadden geplaatst. Het probleem is dat oudere tieners afzakken naar het pleintje om er te voetballen, waar het niet voor geschikt is. Zij trappen de bal hoger. Die kinderen konden daar terecht als ze vijf jaar waren, maar niet nu ze vijftien zijn en vrienden uitnodigen. Ze belden bij de omwonenden aan om hun bal terug te vragen, maar die werden dat beu. Zeker als dat 's avonds na 22 uur gebeurde, waardoor ze de bal bijhielden. Dit mondde uit in pestgedrag waarbij de kinderen bepaalde zaken in de brievenbus gingen steken. De eigenaars waren vanaf dan nog minder happig om de bal terug te geven waardoor alle escaleerde. Daarnaast maakt het trappen op een ijzeren doel veel lawaai. Daarom gaan we volgend jaar een nieuw doel van hout plaatsen, aan de andere kant van het speelterrein. Er zal dan aan die kant ook een nieuw net komen om de woningen en auto's te beschermen. Voetballen kan intussen gebeuren op het terrein van De Stroppen of in de wijk Windmoleken." (TVP)