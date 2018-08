Doek valt na drie maanden over Pand 356 22 augustus 2018

In het oude Belgacomgebouw langs de Arkenvest is het opnieuw stil nadat de ploeg van Spectakulo er activiteiten organiseerde. Een stomend retroweekend was de rode draad van het grote afscheid van Pand 356. Deejay's van Halse discotheken uit de jaren 90 kropen de eerste avond nog eens achter de draaitafels. De dag nadien ging het feest verder met een nostalgische fuif. De mensen van Spectakulo halen intussen de oude gebouwen leeg en dromen van een vaste stek in Halle waar creatief talent zich doorlopend kan tonen. Maar eerst zet de ploeg zich nog aan de organisatie van het grote festival Spectakulo dat op 31 augustus en 1 september plaats vindt aan jeugdhuis Eenders. Het oude Belgacomgebouw zal afgebroken worden voor een bouwproject. (BKH)