Dj Jan ‘Mazzletov’ kan beginnende brand in de kiem smoren Tom Vierendeels

31 januari 2019

13u17 0 Halle Jan Decooman, beter gekend als dj Mazzletov, heeft donderdagvoormiddag een beginnende brand in zijn appartement in de kiem kunnen smoren. Daarbij liep hij zelf wel lichte verwondingen op. Een elektrisch verwarmingselement is voor de vuilbak, maar de schade bleef voorts beperkt.

Het vuur ontstond kort na 10 uur aan een elektrisch verwarmingselement. Jan woont op de derde verdieping van een appartement in de Kloostergang, een doodlopende zijstraatje van de Basiliekstraat. “Ik was mij onder meer aan het scheren toen ik een vreemde geur waarnam”, vertelt hij. “Omdat ik verder niks zag deed ik gewoon verder, maar plots kwam er enorm veel rook uit het toestel. In een reflex trok ik het snoer uit het stopcontact, maar het toestel bleef gloeien. Zonder aarzelen ben ik alle handdoeken en kledij rond, boven en onder het toestel beginnen wegtrekken. Voor alle duidelijkheid: er hing wel niets rechtstreeks op of aan het toestel. De brand begon echt binnenin het toestel door een technisch defect.”

Op dat moment begon de badkamer en de rest van het appartement zich te vullen met de smerige rook. “Zelf probeerde ik het toestel nog van de muur te halen, maar dat was zo heet dat ik mijn vingers verbrandde”, gaat de jonge ondernemer verder. “Brandweer en politie waren uiteindelijk zeer snel ter plaatse. Na het koelen van het element konden ze het naar buiten halen. Zij hebben schitterend werk geleverd. De schade bleef beperkt tot dat toestel en de muur. Mijn buurvrouw zei dat ik geluk had dat ik zo koel reageerde, anders had dit erger kunnen aflopen. Dat besef ik zelf ook, maar ik moest nadien toch vooral bekomen. Ondanks de brandwonden en de vuile rook die ik inademde moest ik niet naar het ziekenhuis. Het appartement is ook nog bewoonbaar, al moet een poetsfirma die de verzekeringsmaatschappij aanstelde straks nog langskomen. De brandweer liet mijn woning al degelijk verluchten, waardoor de ramen niet meer moeten openstaan. Mijn kleding zal wel een wasbeurt nodig hebben.”

Jan is ook zaakvoerder van het grafisch ontwerpbureau Dreamgate Agency (DGA). Ook de spullen die hij daarvoor nodig heeft zijn allemaal gered. “Ik kan mensen enkel aanraden om omzichtig om te springen met alles was met vuur en elektriciteit te maken heeft”, besluit hij. “Je kan echt niet vatten hoe snel het allemaal ging.”