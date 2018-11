Disco Party levert 4.260 euro op voor Rode Neuzendag Bart Kerckhoven

23 november 2018

De Disco Party die georganiseerd werd in zaal Lindegroen in Buizingen op zaterdag 3 november leverde uiteindelijk 4.260 euro op voor Rode Neuzendag. De organisatoren gaven hun cheque af in het Belfius-bankkantoor in Halle. “We konden rekenen op heel wat sponsors”, zegt Stefan Wauters die de fuif mee organiseerde. “Het feestje zelf lokte natuurlijk ook heel wat volk. En zo zamelden we dubbel zoveel geld in als op ons vorig feestje.” Tijdens de Disco Party traden onder andere Basement Noises en Claude François-imitator Alain Des op.