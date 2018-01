Dieven riskeren vijf maanden cel 30 januari 2018

Twee Polen riskeren een celstraf van vijf maanden. Het duo werd betrapt op 27 november door een Hallenaar, nadat ze de nacht in diens tuinhuis doorgebracht hadden. Bovendien wilden ze aan de haal gaan met zijn viskoffer. Toen ze de bewoner zagen, lieten ze hun buit evenwel achter. Niet veel later kreeg de politie hen echter te pakken. Toen bleek dat ze eerder ook al een bezoekje hadden gebracht aan een parfumwinkel in Halle. Omdat ze beiden een mes op zak hadden, werden ze ook vervolgd voor verboden wapenbezit. Ze stuurden hun kat naar de rechtbank. Uitspraak op 15 februari. (WHW)