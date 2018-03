Dieven plunderen lokalen Rode Kruis VOOR MEER DAN 50.000 EURO AAN MATERIAAL GESTOLEN BART KERCKHOVEN

17 maart 2018

02u41 0 Halle Dieven hebben donderdagnacht de lokalen en een ziekenwagen van het Halse Rode Kruis geplunderd. Onder andere reanimatietassen en defibrillatoren werden gestolen. Voorlopig wordt de buit op meer dan 50.000 euro waarde geschat. "Dit is een zware tegenslag voor de afdeling", zucht hulpdienstverantwoordelijke Luc Dekegel.

Donderdagavond omstreeks 23.30 uur verliet de laatste medewerker van het Rode Kruis de lokalen aan de Brusselsesteenweg. Maar vrijdagochtend werd dan iets na 9 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden. "Ze forceerden met koevoeten de deuren naar twee lokalen", vertelt Luc Dekegel. "Nadien trapten ze die deuren gewoon in. De dieven hadden het vooral gemunt op de reanimatie- en interventietassen. Vier reanimatiepakketten zijn zo verdwenen en twee interventiezakken. Een van die zakken was speciaal bestemd om eerste hulp te bieden aan kinderen."





Ook in een van de ziekenwagens werd ingebroken. Daar verdween onder andere een peperduur monitortoestel. Ook twee defibrillatoren, een vaste computer en zelfs een zak spalken werd meegenomen.





Forse tegenslag

"Ik heb geen flauw idee van wat ze met die spullen van plan zijn", zegt Dekegel. "In die zakken zit ook zware medicatie. Misschien was het hen daarom te doen. Maar voor ons is dit organisatorisch en financieel een forse tegenslag. "De ziekenwagen die geplunderd werd zou normaal dit weekend ingezet worden op een wielerwedstrijd in het Pajottenland. We moeten nu rondbellen naar andere afdelingen en zullen wel een oplossing vinden maar dit raakt dus ook aan onze hulpverlening aan de bevolking. Als er de komende tijd zich in de provincie een grote ramp voordoet kunnen we ook niet meer helpen. De nieuwe mobiele hulppost probeerden ze ook open te breken maar dat is gelukkig niet gelukt."





De politie kwam gisteren nog ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er werd ook gezocht op vingerafdrukken. De daders droegen handschoenen en voorlopig ontbreekt van hen elk spoor.





De waarde van de buit heel groot. Voorlopig werd die geschat op meer dan 50.000 euro. "Dit is materiaal om levens mee te redden en dat heeft zijn kostprijs", legt Dekegel uit. "We gaan dit ook niet meteen kunnen vervangen. Het is de eerste keer dat we hier in Halle het slachtoffer worden van inbrekers. Ik hoop dat we met de collega's hier zo snel mogelijk onze werking kunnen hervatten maar het zal even duren voor alles opnieuw op de rails staat. Mensen die ons willen financieel steunen kunnen dat door geld te storten op onze rekening. Dan kunnen we opnieuw materiaal aankopen en opnieuw aan de slag gaan."





Wie wil kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE82 0680 8475 3068 van het Halse Rode Kruis.