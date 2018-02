Dieven krijgen tien maanden cel 24 februari 2018

02u47 0

Twee Polen werden veroordeeld tot een celstraf van tien maanden voor een reeks aanklachten. Een Hallenaar had het duo op 27 november betrapt in zijn tuinhuis, waar ze de nacht doorgebracht hadden en terloops nog even zijn moderne viskoffer wilden meegraaien. Die lieten ze uiteindelijk wel staan toen ze in de gaten kregen dat ze betrapt waren. Even later kon de politie hen oppakken. Al gauw bleek dat ze eerder ook al een bezoekje gebracht hadden aan een parfumzaak in Halle, waar ze enkele cosmeticaproducten buitmaakten. De twee werden ook veroordeeld voor verboden wapenbezit omdat ze beiden een mes op zak hadden. Ze stuurden hun kat naar de rechtbank. (WHW)