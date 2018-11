Dienstencentra zamelen schoolspullen voor Gambia in Bart Kerckhoven

09 november 2018

De dienstencentra De Lemoon en De Pasja zamelden naar aanleiding van de ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ een week lang schoolmateriaal in. Iedereen kon al je potloden, schriften, gommen, scherpers, latjes en andere spullen binnenbrengen in één van de dienstencentra, in de bibliotheek van Essenbeek of in kinderdagverblijf ’t Pagadderke.

De spullen worden getransporteerd naar het scholenproject in Gambia van vzw Picca uit Essenbeek De bezoekers van het mobiel dienstencentrum in Essenbeek hebben ook babydekentjes gemaakt tijdens de hobbynamiddagen voor de jonge mama’s en hun kindjes in de streek rond de school.