Diefstallenplaag van reclameborden brouwerij Boon: al tiental platen van cafégevels gerukt Bekende geuze- en kriekbrouwer uit Lembeek schakelt politie in en doet oproep naar tips Bart Kerckhoven

24 februari 2019

13u11 11 Halle Dieven hebben het gemunt op de emaille reclameborden van brouwerij Boon uit Lembeek. De voorbije maanden werden al een tiental borden van cafégevels losgerukt in het Pajottenland en de Zennevallei. De brouwer is naar de politie gestapt en is op zoek naar tips. Vermoedelijk slijten de dieven de borden aan verzamelaars. “Wie zo’n bord op de tweedehandsmarkt ziet mag er van uitgaan dat het gestolen is”, zegt Karel Boon.

Sinds september vorig jaar verdwijnen de emaille borden van brouwerij Boon uit Lembeek. Van café De Bascule in Bellingen, tot ’t Parlement en Concordia in Halle over De Kluis in Buizingen maar zelfs tot in Gooik toe zijn er diefstallen gemeld. “Er zijn een tiental borden gestolen”, weet marketingverantwoordelijke Karel Boon. “De dieven stelen onze rechthoekige borden maar ook de nieuwe die we lieten maken in de vorm van een geuzeglas. Ze wrikken die borden los met een koevoet van de muur omdat we intussen al anti-diefstalschroeven gebruiken die je niet zomaar uit de muur kan halen. Zo beschadigen ze jammer genoeg wel het bord en soms ook de gevels van die cafés. Ik heb zelfs al gehoord dat er bij één diefstal zelfs een kleine slijpschijf gebruikt werd.”

Bij Boon zijn ze de diefstallen beu. De bekende brouwer van geuze en kriek uit Lembeek heeft nu de politie ingeschakeld. “We hebben proces-verbaal laten opstellen”, zegt Boon. “We roepen de mensen op om ons te waarschuwen als er borden van onze brouwerij te koop worden aangeboden op tweedehandssites of rommelmarkten. We vermoeden dat het de bedoeling is van de dieven om er munt uit te slaan. Zo hebben we er al eens eentje zien opduiken aan 130 euro maar er worden ook bedragen van 200 euro genoemd. Maar de borden zijn beschadigd omdat ze losgerukt zijn van de muur en dus zullen verzamelaars niet meteen grof geld betalen. Wij verkopen die borden zelf niet dus wie zo’n bord ziet opduiken kan er van uitgaan dat het gestolen werd.”

De fascinatie voor de Boon-borden is voor Karel Boon wel een raadsel. “De rechthoekige borden hebben we in 2004 besteld bij Emaillerie Belge”, legt Karel uit. “Ik heb vernomen dat die borden in het verzamelaarswereldje opvallen door hun beige kleur en de zeefdruk die gebruikt werd. Het tweede bord in de vorm van ons iconisch geuzeglas is nog maar net in omloop. Ik weet wel dat emaille borden gegeerd zijn. Die borden zijn altijd van een goede kwaliteit en kunnen gemakkelijk vijftig jaar op een gevel hangen zonder te roesten. Voor onze brouwerij is dat toch een extra investering. Door een oproep te doen hopen we dat de diefstallen stopppen. Als iedereen weet dat die borden gestolen zijn kunnen dieven die ook niet meer aanbieden.” Wie de borden van Boon ziet opduiken kan een mailtje sturen naar info@boon.be.