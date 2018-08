Diabetesbeurs in 't Vondel 28 augustus 2018

De diabeteswerkgroep van Halle organiseert op zaterdag 1 september voor de zesde keer de Diabetesbeurs in cultureel centrum 't Vondel. De beurs wordt tweejaarlijks georganiseerd en is vooral bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de ziekte. Zowel patiënten als vrienden en familieleden worden er geholpen. Verschillende farmaceutische bedrijven, mutualiteiten, organisaties rond beweging, gezonde voeding, maar ook beroepsorganisaties en anderen zullen aanwezig zijn. Verder kunnen bezoekers op de stand van de diabeteswerkgroep proeven van diabeetvriendelijke hapjes, is er de mogelijkheid om het bloedglucose te laten meten en kan er een gezondheidsrapportje opgemaakt worden dat je gewicht, lengte, lichaamsvet, bloeddruk, hartslag en BMI nagaat. Daarnaast zijn er ook verschillende lezingen die worden gegeven tijdens de beurs. De beurs vindt plaats van 9 uur tot 13 uur. Meer info op www.diabeteswerkgroep.be. (BKH)