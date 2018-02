Dertigtal mensen herdenken slachtoffers treinramp Buizingen SI

11 februari 2018

12u26

Bron: Belga 0 Halle Een dertigtal mensen hebben zondagvoormiddag in Buizingen een herdenkingsplechtigheid bijgewoond voor de slachtoffers van de treinramp die op 15 februari 2010 plaatsvond. De aanwezigen legden bloemen neer aan de stèle die voor de slachtoffers is opgericht en enkelen van hen namen het woord. Op 26 maart zou de Brusselse raadkamer zich moeten buigen over de vraag wie voor de treinramp moet vervolgd worden.

Op 15 februari 2010 botsten de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel en de IC-trein Quévrain-Luik ter hoogte van Buizingen op elkaar. Die ramp kostte het leven aan 19 mensen. Daarnaast vielen er ook ook 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden. Om de vijf jaar organiseren de provincies Vlaams- en Waals-Brabant een officiële herdenking maar sinds enkele jaren organiseert de vzw "Catastrophe Ferroviaire Buizingen: Plus Jamais" in de jaren daartussen een eigen plechtigheid.

"We gedenken vandaag de mensen die we zo plots verloren hebben en staan stil bij degenen die zijn achtergebleven", sprak Patricia, de zus van één van de dodelijke slachtoffers van het treinongeval. "Ons leven is onherstelbaar verwoest, soms lijkt het ons leven zelfs niet meer. Het verdriet blijft ook altijd aanwezig, ook al neemt de intensiteit soms af. Deze ramp had nooit mogen gebeuren en we hopen dat niemand ooit nog zoiets moet meemaken."

Uitkijken naar zitting

Op de plechtigheid werd ook stilgestaan bij het ongeval dat op 27 november jongstleden het leven kostte aan twee spoorleggers.

De slachtoffers van het treinongeval in Buizingen kijken intussen uit naar de zitting van de Brusselse raadkamer van 26 maart. "We hopen dat de juridische procedure dan eindelijk kan beginnen want de verjaring nadert met rasse schreden", zegt Anita Mahy van de vzw "Catastrophe Ferroviaire Buizingen: Plus Jamais".