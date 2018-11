Den Herberg uit Buizingen wint Gouden Lambikstoemper Bart Kerckhoven

29 november 2018

Den Herberg uit Buizingen heeft dit jaar de Gouden Lambikstoemper gewonnen. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt door de bierproeversvereniging De Lambikstoempers die zo zaken in de kijker wil zetten die aandacht besteden aan de lambikbieren. De Lambikstoempers roemen het café omwille van het mooie aanbod van lambikbieren maar ook de lambik die ze zelf maken wordt door de leden geapprecieerd. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van de Oude Geuze in het Streekproductencentrum in Halle. Op de tweede plaats eindigde De Kluis, ook al een café in Buizingen. De Spontane Goesting uit Itterbeek, het café dat pas in de lente van 2018 opende, belandde op de derde plaats. Café Koelschip in het Deense Kopenhagen kreeg een eervolle vermelding omdat zelfs in het verre Noorden ook horecazaken de spontane gistingsbieren van de onze streek op de kaart zetten en appreciëren.