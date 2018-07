Den Ast stelt vergeten geschenk Servais tentoon 18 juli 2018

02u38 0 Halle In het museum van Den Ast is voortaan een schilderij te bewonderen dat cellist en componist Adrien François Servais in 1842 schonk aan de Sint-Sebastiaansgilde.

Het was conservator Peter François die op het werk stootte toen hij de archieven van een Brugse krant onder de loep nam. Servais was destijds erelid van de Halse gilde en organiseerde ooit een benefietconcert voor de vereniging. Maar hij schonk de schutters dus ook een werk dat afkomstig was uit het atelier van Niçaise de Keyser, een van de belangrijkste Belgische negentiende-eeuwse schilders. Het werk zelf raakte in de vergetelheid en stond in een vergeten hoek van het stadsmagazijn, maar Peter François kon dus het verhaal opnieuw reconstrueren. Door de opmerkelijke geschiedenis besloot het stadsbestuur het werk te restaureren en zo kon achterhaald worden dat Godfried Guffens destijds het werk maakte in het atelier van de grootmeester. Guffens was ook een goede vriend van Servais. Sinds eind juni is het werk te zien in Den Ast samen met enkele interessante topstukken uit de collectie over de Sint-Sebastiaansgilde. De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle wijdde een speciaal nummer van Hallensia aan het schilderij dat in Den Ast gekocht kan worden aan 10 euro.





(BKH)