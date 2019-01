Dekoloniseer Halle overwoekert standbeeld Leopold II met klimop Burgemeester belooft nieuw duidingsbord bij standbeeld in stadspark Bart Kerckhoven

16u38 0 Halle Het standbeeld van koning Leopold II in het Halse stadspark was woensdagnamiddag even overwoekerd door klimop. De organisatie ‘Dekoloniseer Halle’ wilde de klimop laten groeien als symbool van de dekolonisering van de stad. De planten zijn verwijderd, maar het stadsbestuur is wel bereid om een bord met een neutrale verduidelijking van de rol van de koning bij het monument te plaatsen.

De mensen achter Dekoloniseer Halle vragen al jaren om het Belgisch verleden in de voormalige kolonie Congo kritischer te benaderen. “Leopold II werd op een voetstuk geplaatst, omdat hij en bij uitbreiding alle Belgen zoveel goeds gedaan hadden in Congo”, zegt Ferdinand Leys. “Maar dat is dus helemaal niet zo. De Congolese bevolking heeft geleden onder de terreur van de Belgen en dat wordt nog steeds onder de mat geveegd.”

Dekoloniseer Halle wil dan ook dat de mensen stilstaan bij het verleden en dus ook bij de symbolen van dat verleden die vandaag nog in het straatbeeld te zien zijn. Leden trokken woensdagvoormiddag de straat op en ondervroegen scholieren en andere voorbijgangers over hun kennis van het koloniaal verleden. Amper 6 procent wist aan de schoolpoort iets over het koloniaal verleden van ons land, bij de oudere generatie bleek een derde toch nog op de hoogte van wat er zich decennia geleden afspeelde in het Afrikaanse land.

Lumumba

De organisatie wil nu dat meer mensen bewust worden van de echte waarheid van ons verleden. “En ik hoop ook dat de mensen zelf ook luidop zeggen dat het fout was wat er zich daar heeft afgespeeld”, zegt Jean-Pierre Laus. “Net daarom hebben we er voor gekozen om op dit herdenkingsmoment van de moord op Patrice Lumumba naar buiten te treden met een website waar iedereen kan lezen waarvoor die standbeelden in Halle staan.” Ook die herdenking voor Lumumba bevat heel wat symboliek omdat hij een van de leiders was die de kolonie naar de onafhankelijk zou leiden. De eerste Congolese premier ooit werd vermoord en ook in die moord zou België een rol gespeeld hebben. Op www.dekoloniseerhalle.be verzamelt Dekoloniseer Halle alle informatie over de geschiedenis in Congo.

Tijdens de herdenking werd het standbeeld van Leopold II ook overwoekerd met klimop. “Het is een symbool voor het hele proces waar we Halle door willen helpen”, zegt Laus. “De klimop zal alles overwoekeren en terwijl zullen steeds meer mensen weten wat de rol was van de Belgen in Congo.”

De Halse burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) was op het herdenkingsmoment aanwezig en wilde gerust al even symbolisch een put graven, maar de klimop werd nadien wel weggehaald. “We haan die standbeeld niet laten overwoekeren met onkruid”, zegt Snoeck. “Maar we laten het stadspark binnenkort wel opnieuw inrichten en dan is er zeker plaats voor een nieuw bord met een verduidelijking van de rol van de koning in Congo.” Dat voorstel vinden ze bij Dekoloniseer Halle alvast prima. Daar rekenen ze wel op een iets kritischere tekst dan op het bord dat er enkele jaren geleden al eens geplaatst werd.