Dealer verstopt 4.000 euro in stofzuiger 14 maart 2018

02u33 0 Halle Een twintiger uit Halle riskeert 24 maanden, waarvan de helft met uitstel, voor het dealen van cocaïne.

Toen de politie geruchten opving dat de man cocaïne aan de man bracht in zijn thuisstad werd een telefonieonderzoek opgestart. Daaruit bleek dat hij via sms minstens 15 klanten bevoorraadde. Bij een huiszoeking werd bovendien 4.000 euro in zijn stofzuiger gevonden. "Fooien die ik kreeg bij mijn werk als barman", klonk het tegen de politie. Zijn baas stelde hierop dat het onmogelijk was om zoveel fooien bij elkaar te sparen. Zelf geeft de man toe een zware gebruiker geweest te zijn, maar het dealen ontkent hij. "Dat waren vriendendiensten", minimaliseerde de verdediging de aanklacht. Daarom werd een werkstraf voorgesteld. Uitspraak op 16 april.





(WHW)