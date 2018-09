De Winde in wintersportkleding op eerste schooldag 04 september 2018

Met mutsen, sjaals en wintersportkleding trokken de leerkrachten van buurtschool De Winde gisteren naar de klas. Zo zetten ze het jaarthema sport en beweging meteen in de kijker, maar dat was niet de enige boodschap achter de actie. "We wachten nog steeds op een ondertekende erfpachtovereenkomst. Het stadsbestuur verwacht dat we elk jaar 16.000 euro aan hen betalen, maar wij investeren dat geld liever in de kwaliteit van ons onderwijs", zegt coördinator Hilde Van Diest. "Nu de veertig jaar oude verwarmingsketel aan vervanging toe is, vonden we deze knipoog naar de aanslepende onderhandelingen een mooi signaal."Schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) stelt dat de stad zich al constructief opstelde. "We hebben een gulden middenweg proberen te vinden", zegt Poté. "Maar de school meldde ons dat de voorgestelde oplossing onvoldoende was. De onderhandelingen lopen. Wij zaten begin augustus nog samen. Wij betreuren wel dat de school denkt dat deze actie nodig of zinvol is om een oplossing te vinden." (BKH)