De onvertelde verhalen van Villa Servais FILM EN TENTOONSTELLING IN AANLOOP NAAR RESTAURATIE BART KERCKHOVEN

08 juni 2018

02u31 0 Halle Villa Servais komt weer tot leven. Met een film vol getuigenissen van mensen die er om verschillende redenen tijd doorgebracht hebben, maar ook met een tentoonstelling vol unieke foto's in de woning zelf. Voor het publiek is het meteen ook de laatste kans om er nog eens langs te gaan voor de restauratie begint.

Toenmalig burgemeester Louis Degrève vertelt over de opening van de expo rond componist Adrien François Servais in de villa, in 1966. Even later haalt een rijkswachterszoon herinneringen op aan de tijd, meer dan zestig jaar geleden, toen hij met zijn vriendjes cowboy en indiaantje speelde in de tuin. En dan volgt een schoolmeisje dat intussen de 40 voorbij is, en met pretoogjes vertelt hoe ze in de klas kattenkwaad uithaalde - toen er nog les gegeven werd in Villa Servais. Allemaal verhalen uit de film, die een uiteenlopend beeld schetsen van de woning. Een beeld dat bij het grote publiek nauwelijks bekend is.





"De meeste mensen weten nu wel dat de componist Servais in deze villa gewoond heeft", legt conservator Peter François uit. "Hij liet de woning ook zelf bouwen in 1847. Maar na zijn dood stond het niet leeg. De villa werd het onderkomen van negen rijkswachtersgezinnen. In WO2 was het een Duitse commandopost en zelfs Engelse soldaten hebben er even hun intrek genomen. Later werd het een schooltje."





Enkele maanden geleden werd een oproep gelanceerd naar getuigenissen. "Zo'n honderd mensen hebben hun anekdotes en materiaal gedeeld", zegt François. "Met 32 van die getuigen trokken we naar de villa, om hen de kans te geven hun verleden opnieuw te beleven. Dat werd ook gefilmd en gemonteerd tot de film 'Leven in Villa Servais'."





Nieuw gelaat

De film werd gemaakt door regisseur Jan Boon en Hallenaar Hans Desmet. Ook de familie De Poorter, eigenaar van Villa Servais, werkte mee. "Dit is een prachtig project", zegt Geert De Poorter. "Het was ook het juiste moment om dit te doen. In september start de grote restauratie van dit monument. Het zal zeker mooier worden, maar mensen die hier in de voorbije decennia rondgelopen hebben, zullen nadien snel merkten dat alles er anders uitziet."





En net daarom organiseren de eigenaars en het stadsbestuur een tentoonstelling in Villa Servais. Iedereen is welkom in de weekends van 9 en 16 juni om foto's en filmfragmenten te komen bewonderen. Ook staat de gerestaureerde siervaas opnieuw in de tuin. Je kan er voorts de dvd van de film kopen en er is zelfs een luxe-uitgave waarbij je onder meer een usb-stick in de vorm van een cello mee naar huis krijgt. Meer informatie op www.villaservais.be.