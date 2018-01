De Okkernoot zoekt vrijwilligers 23 januari 2018

De Okkernoot, een zorgverstrekker voor onder meer personen met een autismespectrumstoornis, is op zoek naar vrijwilligers om allerhande activiteiten te ondersteunen. Het gaat dan onder andere om wandel-, zwem, en kookactiviteiten. Meer informatie via sofie@de-okkernoot.be, of 054/56.74.53.





