De nieuwe MUG: Nederlandstalig én groen AZ SINT-MARIA STELT INTERVENTIEVOERTUIG VOOR 135.000 INWONERS VOOR BART KERCKHOVEN

23 maart 2018

02u34 0 Halle De milieuvriendelijkste MUG van het land, die staat in de garage van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. De gloednieuwe Volvo XC90 zal vanaf de zomer zijn voorganger vervangen, en zo Nederlandstalige noodhulp voor 135.000 burgers blijvend garanderen.

Ze zijn trots op hun nieuwste aanwinst, daar in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. Tijdens de voorstelling kregen we de gloednieuwe Volvo XC90 op een platform te zien, als betrof het een nieuw model dat op het Autosalon voor het eerst aan het publiek getoond werd. "De MUG-dienst is dan ook voor ons en deze hele regio erg belangrijk", zegt Axel Kerkhofs, algemeen directeur van het AZ Sint-Maria. "Elke maand rukt het team 1.100 keer uit. In een gebied met 135.000 inwoners garanderen we zo Nederlandstalige hulp aan mensen in nood."





Tot voor 2010 was die Nederlandstalige hulp in Halle en omstreken niet gegarandeerd. Toen moesten MUG-teams uit Anderlecht of het Waals-Brabantse Tubeke vaak uitrukken, met personeel dat nauwelijks een woord Nederlands sprak. "We hebben daar jaren voor gevochten", herinnert burgemeester Dirk Pieters (CD&V) zich. "We hebben bij verschillende ministers aangeklopt, maar sommigen bleven echt doof voor ons. We hebben ooit zelfs de vraag gekregen wat ons probleem nu eigenlijk was. Een slachtoffer kon zogezegd toch niet zelf vertellen wat er scheelde. Een houding waar wij natuurlijk geen vrede mee konden nemen."





Stad betaalt mee

Nadat een eigen MUG-team overdag in testfase ging en er met het Paramedisch Interventie Team (PIT) een 'MUG Light' rondreed, zette toenmalig minister Steven Vanackere het licht op groen voor een volwaardig MUG-team in Halle. Die eerste wagen werd door de brandweer ter beschikking gesteld. Het stadsbestuur betaalde mee - en doet dat ook vandaag nog. "We hebben ons de vraag gesteld of we dat moeten doen", aldus Pieters. "Maar dringende hulpverlening in het Nederlands is belangrijk. En de MUG helpt levens redden. Daarom subsidiëren we opnieuw de aankoop van dit voertuig door het ziekenhuis."





De nieuwe MUG biedt meteen ook een primeur. De Volvo XC90 is namelijk een milieuvriendelijke 'plug in hybride'. "Volgens de verdeler de eerste in ons land", zegt directeur Kerkhofs. "We kregen de kans om voor een groene versie te kiezen, en die kans hebben we niet laten liggen. In de komende maanden krijgt ons personeel nog een specifieke opleiding om met de wagen te rijden, waarna de Volvo tegen de zomer in het straatbeeld te zien zal zijn." De nieuwe MUG heeft overigens ook opvallende gele en groene reflecterende vlakken op het koetswerk. Die moeten de wagen nog zichtbaarder maken in het verkeer, en wanneer ergens geparkeerd wordt om hulp te bieden.