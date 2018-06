De matrassen van 'den Beka' brachten Jean-Pierre en Lucia 50 jaar geleden samen 15 juni 2018

Jean-Pierre Vanbellinghen en Lucia Trentin uit de Beukenstraat 37 in Lembeek vierden in zaal DEC in Rodenem hun gouden huwelijk. Jean-Pierre (72) en Lucia (71) werkten allebei bij Beka in Drogenbos en in 1963 leerden ze er elkaar kennen. Zij bleven bij Beka aan de slag tot hun pensioen. Ze zijn de ouders van Nancy en Dirk en de kleinkinderen Robin, Brenda en Keano. Jean-Pierre speelde voetbal bij Zuun, Scuppe Jette, Lennik, Alsemberg en later bij de veteranen in Lot. Hij voetbalde zelfs een tijdje bij RSCA Anderlecht en ging een aantal keer mee met de eerste ploeg. Lucia was al die jaren zijn trouwste supporter. Nadien fietste Jean-Pierre bij WTC de Sastrappers uit Lot waar ze ook leuke uitstapjes deden en waar Lucia steeds meeging.





(SMH)