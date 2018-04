De Linde Kids op afzondering voor nieuwe productie 06 april 2018

De jongeren van het Koninklijk KWB Toneel De Linde Kids spelen op 20 en 21 april de tragikomedie 'Te Koop: Ouders' van Rit Geysen, in regie van Anne Mathieu en Nancy Hanssens. Omdat iedereen er een topproductie van wil maken, ging de jeugdafdeling van De Linde een weekend op afzondering naar Destelheide in Dworp.





Naast vele repetities en een professionele coaching van Opendoek werd er ook veel plezier gemaakt.





Een vijftiental tieners en vroege twintigers spelen het stuk samen met de drie geroutineerde volwassenen; Hilde Hernie, Ingrid Vandenbosch en Edwin Vandermeeren. Reserveren kan via 0476/32.67.60.





(BKH)