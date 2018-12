De Lijn rijdt opnieuw uit in Zennevallei tijdens de oudejaarsnacht Bart Kerckhoven

30 december 2018

De Lijn rijdt in de nacht van oud naar nieuw opnieuw uit in de Zennevallei. Verschillende bussen volgen drie verschillende routes en zullen frequent stoppen om feestvierders op te pikken. Met een ticket van 4 euro rij je al vanaf 18 uur de hele nacht lang onbeperkt door heen de Zennevallei. Er is de lijn 154 die uitgestippeld werd van Halle over Alsemberg naar Beersel en Lot. Er is de lijn 163 die het Pajottenland verbindt vanuit Lennik en Pepingen naar Halle en er is ook de lijn 170 van Halle naar Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. Meer informatie over de diensteregelingen en de trajecten is te vinden op www.delijn.be/oudejaar.