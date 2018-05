De Lambikstoempers bezetten 't Parlement 05 mei 2018

02u49 0 Halle Bierproeversvereniging De Lambikstoempers bezet 't Parlement. Niet dat waar onze politici samenkomen, natuurlijk. Wel het gelijknamige café van Frank en Mina in de Klinkaart.

"Omdat het biermaand is in Vlaams-Brabant willen we twaalf Pajotse bieren voorstellen aan het grote publiek", zegt Wanne Madalijns van De Lambikstoempers. "We laten de traditionele lambiekbieren voor een keer achterwege en kiezen voor kleinere brouwerijen, zoals Den Herberg, Belgoo, 4Pajot, Vrijstaat Vanmol en Angerik, en anderen. Waarom? Omdat de bieren van die brouwerijen zelfs in het eigen Pajottenland niet altijd even gekend zijn."





Iedereen kan de bieren ontdekken op zondag 13 mei, van 10 uur tot 18 uur. 't Parlement werd overigens niet lukraak gekozen als onderkomen. In 2016 kregen de zaakvoerders nog de Gouden Lambikstoemper omdat ze de lambiekbieren in de kijker zetten op hun uitgebreide bierkaart. (BKH)