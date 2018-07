De Krekels ontdekken het Kluysbos 10 juli 2018

Wandelgroep De Krekels uit Halle trok naar de top van de Bosberg in Galmaarden voor een wandeling van acht kilometer door het Pajotse landschap. Op hun tocht kwamen ze door de mooie natuur van het Kluysbos en ontdekten tevens de beboste flanken van de Bosberg. Nadien trokken ze nog naar De Helix in Geraardsbergen. "Omdat er onweer was aangekondigd, hebben sommige leden afgezegd, want normaal zijn we zeker met twintig personen meer", zegt Willy Danau.





(MCT)