De kerk zit vol... met soldaten! 04 april 2018

Hoewel sommige Paassoldaten er zichtbaar een stevige feestnacht op hadden zitten, liep de Sint-Veronuskerk gisterochtend vlotjes vol voor de traditionele soldatenmis.

Pastoraal werker Jef Devillé en priester Jos Van Campenhout gingen voor in de viering. De Koninklijke Carabiniers luisterden de plechtigheid muzikaal op.





Nadat ze op Paasmaandag al een hele Sint-Veroonmars in de voeten kregen, namen de soldatengroepen gisteren na de mis nog deel aan militaire oefeningen in de gehuchten. 's Avonds bliezen ze nog een laatste keer verzamelen aan het oude gemeentehuis in Lembeek, waar ze hun soldij uitbetaald kregen. Daarna ging het richting centrum voor een laatste feestnacht. (BKH)