De Kanaalvissers hebben hoofdprijs beet op negende editie Zennetoer Bart Kerckhoven

24 februari 2019

12u07 0 Halle De Kanaalvissers wonnen zaterdagavond de negende editie van de regionale muziekwedstrijd Zennetoer. Ze maakten indruk op de professionele jury met hun stevige Nederlandstalige rock. Bucklefish eindigde op de tweede plaats en Recode Reality eindigde op de derde plaats.

In cultureel centrum ’t Vondel traden zes bands op die de voorbije maanden klaargestoomd werden voor grote finale. First Floor, Sustain, Bucklefish, De Kanaalvissers, Recode Reality en Dilly deden hun uiterste best om iedereen te overtuigen van hun talent. De Kanaalvissers, met onder andere bandleden uit Londerzeel, traden als laatste op maar werden dus wel als overwinnaar uitgeroepen. Het publiek hield er een andere mening op na en stemde First Floor uit Sint-Pieters-Leeuw naar de overwinning. Ook andere bands vielen nog in de prijzen omdat concertorganisatoren ook hun keuzes bekendmaakten. Zo zal Toernee Mondialle Recode Reality programmeren tijdens hun evenement in november en is Bucklefish nog te zien zijn tijdens de ‘Moon Sessions’ in de watertoren van Conversion Works. De Kanaalvissers kaapten zelf ook nog een concertje weg want de mensen van de Brusselse Stoempconcerten reserveren voor de band ook nog een plekje op de affiche.